Reggio Calabria, al Liceo “da Vinci” una sperimentazione nazionale sulle radici del territorio

Si è svolta nei locali dell’Aula Magna “N. Calipari” del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, il 13 dicembre alle ore 10:30, la presentazione del Progetto “Kalòs ìrtete… in Calabria: alle radici della nostra terra!” proposto alle scuole secondarie di primo grado ed alle classi del biennio degli istituti di secondo grado dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono intervenuti il dott. Carmelo Versace, vicesindaco della Città metropolitana, il dott. Rudi Lizzi, consigliere delegato per la città metropolitana, la dott.ssa Lucia Anita Nucera, assessore Politiche sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari opportunità e Minoranze linguistiche, la dott.ssa Maria Teresa Scolaro, Dirigente del Settore 6 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la prof.ssa Marisa Cagliostro, in rappresentanza della casa editrice IIriti, la prof.ssa Paola Radici Colace già Ordinaria di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina e Responsabile scientifico del Progetto, il prof. Antonio Pugliese, già Ordinario di Clinica Medica Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Messina, e la prof.ssa Giovanna Canale, referente del progetto per la scuola capofila. Vi hanno preso parte anche tutti i referenti delle scuole coinvolte ed i Dirigenti Scolastici che hanno firmato l’accordo di rete predisposto da questa Istituzione nella qualità di Scuola Capofila.

Le finalità del progetto

Il progetto nasce dalla collaborazione inter-istituzionale tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” (RC) e l’Amministrazione Città Metropolitana di Reggio Calabria, in continuità con le annualità precedenti che hanno riguardato rispettivamente il contributo del dialetto nel territorio e, successivamente, la diffusione della lingua greco-calabra, come implementazione dell’offerta formativa con l’utilizzo della quota del curricolo locale. Le lezioni si svolgeranno, infatti, in orario curriculare, nell’ambito della quota autonoma del 20% delle attività didattiche del monte ore annuale secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 275/1999, che assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota di curricolo locale al fine di valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, di rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni e di tenere conto dei contesti sociali e culturali del territorio di appartenenza.

Il percorso formativo sarà incentrato sullo studio e sulla valorizzazione della lingua greco-calabra nell’ambito dell’educazione linguistica al fine di far acquisire agli studenti una sempre maggiore consapevolezza della propria identità culturale attraverso lo studio delle tradizioni orali, patrimonio della coscienza collettiva di un popolo e di sviluppare e potenziare capacità espressive, linguistiche e creative. Un punto di forza è rappresentato anche dalla volontà di coinvolgere altre organizzazioni culturali del territorio (enti locali, associazioni, ecc.) e favorire l’educazione alla lettura ed alla ricerca.

Un comitato scientifico a supporto del progetto

Il rigore scientifico sarà garantito anche dal supporto delle Università afferenti all’Area dello Stretto e dalla presenza di un comitato scientifico di assoluto livello appositamente costituito, presieduto dal Prof. Giovanni Ruffino Accademico Ordinario dell’Accademia della Crusca, già Ordinario di Linguistica Italiana, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo, e composto dai seguenti membri: prof. Alessandro De Angelis, Ordinario di Glottologia e Linguistica Generale, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina; prof. Fabio Rossi, Ordinario di Linguistica Italiana, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina; prof. Daniele Castrizio, ordinario di Numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina; prof.ssa Livia Radici, docente di didattica dell’Italiano, Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana; prof. Antonio Pugliese, già Ordinario di Clinica Medica Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Messina; prof. Daniele Macris, ordinario di Latino e Greco, Liceo Ginnasio-Statale “Maurolico” di Messina; prof. Franco Tuscano, docente di Inglese ed esperto in “Lingua, Storia e Cultura delle Minoranze Grecofone”; prof. Francesco Praticò, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e responsabile del progetto insieme con la prof.ssa Paola Radici Colace già Ordinaria di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina.

Le scuole coinvolte nel progetto

Saranno coinvolti i seguenti istituti scolastici di primo e di secondo grado della Provincia: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” (Dirigente: prof. Praticò Francesco), Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” (Dirigente: dott.ssa Francesca Arena), Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gulli” (Dirigente: prof.. Francesco Praticò), IIS “N. Pizi” Palmi (Dirigente: prof.ssa Maria Domenica Mallamaci), I.C. “C. Alvaro” Melito Porto Salvo (Dirigente: prof.ssa Antonella Borrello), I.C. Montebello J. – Motta S. Giovanni (Dirigente: prof.ssa Margherita Sergi), I.C. “Catanoso-De Gasperi” Reggio Calabria (Dirigente: prof. Marco Geria).

La soddisfazione del Dirigente del Liceo “da Vinci” Francesco Praticò

“Sono davvero compiaciuto – afferma il Dirigente scolastico del Liceo “L. da Vinci”, Prof. Francesco Praticò – di poter promuovere per il quarto anno consecutivo un progetto che, nato dalla meritoria intuizione di Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta Regionale, allora Dirigente di questo Liceo, si è rivelato uno strumento prezioso per far conoscere ai giovani la storia e la bellezza del nostro territorio, rafforzando in loro il senso di appartenenza e favorendo la valorizzazione del patrimonio linguistico regionale”.

Le parole del Consigliere Metropolitano Rudi Lizzi

Il consigliere delegato all’Istruzione della Città Metropolitana, Rudi Lizzi, si è detto “molto contento e soddisfatto per la riproposizione del progetto “Kalòs ìrtete…in Calabria: alle radici della nostra terra!”, un lavoro che unisce la Città Metropolitana ed il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” in un percorso che prevede lo sviluppo di reti di collaborazione con altre scuole secondarie di I e di II grado del territorio col duplice scopo, da un lato, di creare un’alleanza didattica tra docenti, dall’altro di far maturare nei destinatari un profondo senso di appartenenza ad una storia ricca di tradizioni e di valori nei quali riconoscersi grazie ad un attento studio sincronico e diacronico delle aree geografiche interessate”.

Alla presentazione del progetto, insieme al Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, Rudi Lizzi ha ringraziato il dirigente scolastico del “Vinci”, Francesco Praticò, i docenti, i professionisti ed i membri del comitato scientifico per “lo splendido contributo offerto alla crescita culturale e sociale dei nostri giovani attraverso la conoscenza e l’approfondimento dei nostri luoghi, della nostra cultura e delle nostre antiche tradizioni”. All’iniziativa era presente anche l’assessora all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera.

Rudi Lizzi, nel corso del suo intervento, ha quindi ricordato alcuni degli obiettivi più significativi del progetto: “potenziare le competenze di base degli studenti soprattutto quelle dell’asse dei linguaggi e dell’asse storico sociale, divulgare e promuovere nelle nuove generazioni la lingua grecanica e le diverse fasi che hanno caratterizzato la presenza della cultura greca nella provincia di Reggio e fare acquisire, agli allievi, la conoscenza culturale che presuppone una consapevolezza del retaggio culturale popolare locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo oltre che a favorire il senso identitario e di appartenenza. Insomma – ha spiegato il consigliere delegato – c’è quanto serve per rendere consapevole una generazione intera sull’importanza ed il valore delle radici di un territorio fondamentale qual è quello dell’Area Grecanica”.

“La Città Metropolitana – ha concluso Lizzi – seguendo le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, è davvero orgogliosa e felice di continuare a sostenere un’idea lodevole e che contribuisce a costruire una cittadinanza attenta al passato per costruire un futuro migliore. Sono davvero molto contento per un’iniziativa che si conferma di altissima qualità e livello”.