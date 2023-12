Reggio Calabria, un lettore a StrettoWeb: “la politica non si rende conto dei danni che fa e i cittadini non sanno più neanche indignarsi”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera sui ricorrenti problemi e disservizi che si riscontrano ripetutamente nella città di Reggio Calabria. Il lettore, Giuseppe Suraci, scrive quanto segue:

“Gent.mo direttore, ho letto la lettera del turista scappato da Reggio ed il Suo commento successivo. Sono andato a vedere su internet quanto ha detto il sindaco Falcomatà il 28/10/2018 all’inaugurazione della diga del Menta: “Oggi finisce l’incubo dell’acqua……I cittadini potranno godere dell’acqua h24….. Ringrazio il governatore Oliviero ,il delegato Brunetti etc……”. Ma il delegato Brunetti è lo stesso che oggi ha la carica di “Facente Funzioni” di Sindaco? Se si, nessuno gli chiede conto di questa situazione?. Ma è possibile che nessuno scenda in piazza per protestare non solo per l’acqua ma anche per la mancata raccolta della spazzatura, la mancata disinfestazione delle strade, lo svuotamento dei tombini, le condizioni delle strade sporche e dissestate, la mancata manutenzione degli alberi e delle aiuole del Lungomare e tant’altro che non sto qui ad elencare?. Scendono in piazza per la Reggina. Giusto, giustissimo. Ma perché non scendono in piazza anche per avere i servizi essenziali?. Desidero precisare che questa mia lettera nasce dal profondo amore che ho per la mia città e per la Reggina. Quest’ultima la seguo in quasi tutte le trasferte al Nord. Oltre a fare un tifo indiavolato per la squadra è un modo piacevole per incontrarci tra amici di infanzia. Ritorno ancora a Reggio per trovare i miei parenti ma non mi fermo a dormire in città, non solo per il problema dell’acqua. L’anno scorso mi sono fermato in un B & B in centro città, proprio in centro, a pochi passi dal Corso. All’ingresso c’era un cumulo di calcinacci oltre a cartacce varie sul marciapiede e sulla strada antistante l’ingresso. Entrati nel B.& B mia moglie, non reggina, mi ha chiesto il motivo per cui “ il troppo pieno” del lavandino e del bidet erano sigillati con del nastro adesivo trasparente. Ho dovuto dirle che questo accorgimento veniva usato per evitare che le blatte dalla fogna entrassero in bagno e successivamente nelle camere. Per tutti questi motivi non ha voluto più soggiornare a Reggio. Ma coloro che governano si rendono conto del danno che fanno alla città, ai commercianti, agli operatori turistici? Mi auguro che qualcosa possa cambiare ma ci credo poco. Secondo me i reggini hanno perso la capacità di indignarsi! Distinti saluti.”.