Reggio Calabria, l’avvocato Paolo Perrone sul caso di Villa Aurora: “Bruna Scornaienchi non ha alcun ruolo direttivo”

“Contrariamente a quanto sostenuto dagli organi di stampa, come si avrà modo di chiarire davanti ai competenti organi giurisdizionali, la dott.ssa Bruna Scornaienchi non ha alcun ruolo direttivo nell’organigramma della casa di cura “Villa Aurora”. Questo al netto della consistenza del merito delle accuse che riteniamo infondate”. Lo specifica, in una nota, l’Avvocato Paolo Perrone dopo il sequestro della nota clinica di Reggio Calabria.