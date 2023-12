Reggio Calabria: la Natività tra teatro e musica attraverso le parole di Pirandello

StrettoWeb

Mercoledì 20 dicembre presso la splendida Chiesa di Santa Lucia di Reggio Calabria alle ore 19 si è tenuto l’evento “Natività: parole e musiche”, all’interno della programmazione “Calabria in Opera” dell’Accademia Senocrito, promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale spettacolo del Ministero della Cultura.

Grande apprezzamento da parte del pubblico e dal parroco don Domenico Cartella per lo spettacolo che ha unito teatro e musica, creando un continuum tra la voce narrante di Filippo Gessi e la musica delle artiste Letizia Sansalone all’organo e Domenica Franzè al violino.

Al centro dell’evento i testi del drammaturgo, scrittore e poeta Luigi Pirandello, nato nel 1867 ad Agrigento e deceduto nel 1936 a Roma, celebre per aver ricevuto il prestigioso premio Nobel per la letteratura nel 1934. Le parole di Pirandello dedicate al Natale, seppur a distanza di un secolo, toccano tematiche sempre attuali, il cui scopo è riflettere sull’aspetto spirituale di questa festività, per cercare di ritrovarne la vera essenza. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi dell’Accademia Senocrito è possibile consultare il sito senocrito.org e le pagine social.