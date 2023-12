Reggio Calabria, la Cgil: “la Limina richiede un intervento urgente”

StrettoWeb

“Non è possibile assistere a quello che sta accadendo per quanto riguarda la viabilità sul nostro territorio”, così in una nota i Segretari Generali Fillea e CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria, Endrio Minervino e Gregorio Pititto. “Ieri sera per una caduta di calcinacci nella galleria di valico “Limina” il traffico è stato deviato su un percorso alternativo, che ci siamo ritrovati a percorrere personalmente, e presenta, anch’esso, numerose criticità riguardo la sicurezza”, rimarca la nota. “Vi è la necessità di organizzare un piano di manutenzione e pulizia straordinaria, ma soprattutto ordinaria delle strade, che sia funzionale sia per l’attuale emergenza sia per ogni eventuale chiusura che dovesse rendersi necessaria”, evidenza la nota.

“Rammentiamo – aggiunge la nota – che un percorso alternativo era già stato finanziato con il bando del 2009 prevedendo i lavori relativi alla nuova costruzione e il parziale adeguamento della ex S.S. 112 dir., strada Bovalino-Platì-Zillastro-Bagnara-Lotto E-1° Stralcio (Circonvallazione di Natile). E’ inammissibile che ad oggi non siano stati completati. Gli interventi di manutenzione straordinaria della galleria di valico della Limina e gli eventuali percorsi alternativi da realizzare prima dell’eventuale chiusura al transito del traffico richiedono una discussione attenta ai tavoli istituzionali”. “Ribadiamo – chiosano Pititto e Minervino – come già precedentemente espresso, che si rende necessario intervenire sulla viabilità alternativa per rendere percorribile in sicurezza il percorso individuato per sopperire alla dovuta chiusura della galleria di valico “Limina”.