Reggio Calabria, presso la Corte di Giustizia Tributaria la cerimonia di intitolazione dell’aula di udienza “in onore e alla memoria dell’Avv. Mollica”

Giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 9.30, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, ci sarà la cerimonia di intitolazione dell’aula di udienza “in onore e alla memoria dell’Avv. Olindo Mollica”. L’Avv. Olindo Mollica, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dal 16.01.1948, lavorando fino all’età di 94 anni è stato il decano del Foro di Reggio Calabria. È stato un precursore nell’attività di Avvocato tributarista e autore di pubblicazioni su riviste di settore a livello nazionale. Nel corso della sua attività è stato nominato in varie commissioni e su indicazione dell’Ordine degli Avvocati è stato nominato dal Ministero delle Finanze nell’Organismo Regionale di rappresentanza tributaria per la Calabria.

Per la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria, Presidente Avv. Antonino Quattrone, l’Avv. Olindo Mollica ha rappresentato una guida ed un esempio di dedizione professionale per la categoria degli “Avvocati tributaristi”, l’essere rappresentante di una “Avvocatura” di valore, la sua grande e sincera disponibilità umana e morale, ne fanno una figura degna non solo di essere onorata, ma anche ricordata alle future generazioni.

Per il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Dott. Francesco Mollace, l’intera vita professionale dell’Avv. Olindo Mollica è stata costantemente improntata ad una interpretazione veramente esemplare del ruolo del Tributarista, che effettivamente, per decenni, si è imposta come momento di riferimento costante e sicuro per la categoria degli Avvocati tributaristi.