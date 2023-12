Reggio Calabria, iniziativa su Maria Callas | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta martedì 12 Dicembre la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “1923-2023: nel centenario della nascita di Maria Callas”. Sono intervenuti, Gianni Aiello (Presidente del sodalizio organizzatore) ed Antonino Megali, Vice presidente del sodalizio organizzatore. Nelle premesse Gianni Aiello ha ricordato che il 28 febbraio del 1951, Maria Callas si esibì al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, inaugurando la stagione lirica di quell’anno. Venne eseguita l’opera di Giuseppe Verde “L’Aida”.

In quell’occasione insieme al soprano Maria Callas, si esibì il baritono urugagio Josè Soler, diretti dall’orchestra del maestro Federico Cupolo. La parola è passata poi ad Antonino Megali, che, nel corso del suo intervento, analizzerà le varie vicissitudini sia artistiche che umane di Maria Callas, celebre soprano e voce senza tempo, nome d’arte dell’artista greca Maria Anna Maria Cecilia Sophia Kalogheropoùlous nacque a New York (dove i genitori, entrambi greci, erano emigrati da pochi mesi), il 2 dicembre del 1923. La carriera di Maria Callas era iniziata ad Atene (dove la famiglia, provata dalla crisi economica, era rientrata nel 1937, senza il padre) durante i primi anni della guerra, all’insegna di Tosca e di Cavalleria rusticana, perfino del Fidelio di Beethoven, portato in scena nel 1944 nella capitale greca che in quel contesto storico era occupata dall’esercito della Wehrmacht.

Finite le ostilità belliche il ritorno a New York, dove conoscerà il tenore Giovanni Zenatello, direttore artistico dell’Arena di Verona venuto negli Stati Uniti in cerca di giovani voci per la prossima stagione italiana. Il debutto di Maria Callas in Italia risale al 3 agosto del 1947, come protagonista nella Gioconda di Ponchielli e nell’estate trionfò alle Terme di Caracalla nella Turandot di Giacomo Puccini, e da questo momento è un continuo crescendo di consensi e riconoscimenti, come il trionfo ne I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, diretti da Victor de Sabata (stagione 1951-52) seguiti da Norma (Bellini) e da Il ratto dal serraglio (Mozart), trionfi confermati all’Opera di Roma con I Puritani e al Maggio Musicale Fiorentino con Armida di Gioacchino Rossini.

Altri successi a Parigi, al Met di New York, nel 1958 sul palcoscenico dell’Opéra di Parigi con il secondo atto della Tosca che fu trasmesso in mondovisione. Nello stesso anno una serie di circostanze non favorevoli all’artista ne complicano l’attività teatrale, diradandosi nell’anno successivo. Successivamente l’esperienza dei set cinematografici con il film Medea girato da Pier Paolo Pasolini nel 1969. Poi la solitudine a Parigi, nell’elegante appartamento di rue Georges Mendel, nel centralissimo quartiere dell’Etoile, dove, si spegne venerdì 16 settembre 1977, alle 13:30. Nell’immaginario collettivo, creato dalla stampa del periodo, vi fu la rivalità tra Maria Callas e Renata Tebaldi, “rivalità” che avrebbe diviso le due grandi cantanti , ma invece, in realtà le due artiste erano delle voci straordinarie, che erano però complementari fra di loro , quindi non antagoniste.

I risultati scaturiti dalle memorabili performances della Callas le fecero guadagnare gli acronimi di “Divina” e “usignolo” per la sue sorprendenti capacità vocali. Maria Callas, infatti, era in grado di raggiungere sia i bassi da mezzosoprano sia gli acuti dei soprano di coloratura. La Callas nel 1957 disse di sé di aver iniziato come mezzosoprano naturale, affermando che il suo timbro era scuro, quasi nero; poi nel ’68 aggiunse: parlavano di me come un soprano puro, ma la mia voce era più verso quella di mezzosoprano. Il 19 dicembre 1958, Maria Callas debuttava all’Opéra di Parigi, in una sala gremita in cui sedevano, tra gli altri, il presidente francese René Coty, il duca e la duchessa di Windsor, Jean Cocteau, Charlie Chaplin e Brigitte Bardot.

La serata, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata leggendaria. Il 1975 fu l’anno più doloroso della vita di Maria Callas: a marzo morì Aristotele Onassis, e il 2 novembre sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia fu ucciso l’amato Pier Paolo Pasolini (che l’aveva diretta in «Medea» nel 1969). Il soprano chiuse gli occhi per sempre il 16 settembre 1977, intorno alle 13.30. Era sola, nel suo appartamento parigino al 36 di Avenue George Mandel. Aveva 53 anni. Il referto medico indicò come causa del decesso un arresto cardiaco. Queste alcune delle cifre che sono emerse nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 12 dicembre.