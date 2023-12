Reggio Calabria, incidente sul Lungomare: traffico in tilt in tutto il centro

StrettoWeb

Il lungomare Falcomatà a Reggio Calabria è al momento completamente paralizzato a causa di un incidente autonomo che si è verificato all’altezza dell’accesso al Tempietto. Il traffico sta subendo parecchi disagi in tutta la via Marina a partire dall’inizio quindi dalla Gelateria Cesare anche a causa dell’orario di punta per l’uscita da scuole e uffici.

Il lungomare è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Municipale che sta dirottando il traffico da sotto, nella zona del Tempietto. Il sinistro è stato causato da un’auto che è andata ad impattare contro due auto in sosta.

Reggio Calabria, incidente sul Lungomare: le immagini