Un incidente si è verificato questo pomeriggio in Autostrada, tra Bagnara e Scilla, in direzione Sud, precisamente dopo la galleria di Bagnara. Il sinistro ha coinvolto due auto, ma non è ancora chiara la dinamica né le conseguenze dei conducenti. Le vetture risultano parzialmente danneggiate.

Il traffico non risulta bloccato ma anzi scorrevole. Sul posto sono presenti Polizia Stradale, Anas, Ambulanza e auto medica.