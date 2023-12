Reggio Calabria, in arrivo la 16ª edizione della Tombolata Benefica di Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

Manca poco ad uno dei momenti di aggregazione più importanti dell’anno: la classica Tombolata Benefica che l’Associazione Incontriamoci Sempre organizza il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, per sostenere le attività sociali e di volontariato. “Da sedici anni ormai” dichiara il presidente Pino Strati “l’Auditorium

Don Orione di S.Antonio a Reggio Calabria è location d’eccezione per un appuntamento ormai storico, in cui si vive una magica atmosfera: tanti cittadini, con le famiglie al completo, aspettano le estrazioni dei

numeri, momenti scanditi dal nostro Marco Mauro, coaudiuvato alla regia da Marco Strati”.

L’edizione 2023 si prevede molto ricca, grazie alle donazioni di importanti Aziende Calabresi, che annualmente sostengono questa

bellissima iniziativa. “L’appuntamento” prosegue Strati “è per il 26 Dicembre, dalle ore 18.30 con l’ingresso in sala inizia durante il quale offriremo un ricco buffet ed aperitivo, a seguire inizierà la Maxi Tombolata Benefica. L’ampia area parcheggi, sia accanto l’auditorium che nella parte soprastante e la sala riscaldata all’interno dell’Opera Antoniana, renderanno la serata ancor più piacevole”.