Reggio Calabria, importante evento presso l’Università Mediterranea

Martedì 12 dicembre presso i Dipartimenti PAU e dArTE dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, incontro con Antonio Presti, ideatore della Fiumara d’Arte (il parco di sculture all’aperto più grande d’Europa), l’artefice di una realtà unica dove paesaggio, cultura e arte si fondono per mostrare e “… far vivere ai visitatori un’emozione indimenticabile: l’arte deve essere vissuta come un sogno” dice lo stesso Presti.

L’evento promosso dal Laboratorio Landscape in Progress – Responsabili scientifici Ottavio Amaro e Marina Tornatora – con il Corso interdisciplinare di Design per l’Indoor/Outdoor | a.a. 2023-24 | Prof. Ottavio Amaro | Prof.ssa Maria Lorenza Crupi, s’inquadra nell’attività avviata dalla Fondazione per una TRIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÁ, I LICEI ARTISTICI E LE ACCADEMIE.

Nell’occasione sarà firmata la convenzione tra i due Dipartimenti della Mediterranea, la Fondazione Presti e il Laboratorio Landscape_inProgress, finalizzata al coinvolgimento di attività di ricerca e soprattutto di attività didattiche degli studenti del corso di Laurea Triennale di Design per la progettazione delle stanze dell’Atelier sul Mare.

L’Atelier sul Mare è un museo-albergo d’arte contemporanea unico al mondo, a pochi metri dal mare, a Castel di Tusa (ME), piccolo borgo nei pressi di Cefalù.

I progetti degli studenti per la stanza di albergo si aggiungeranno alle 20 dell’Atelier sul Mare affidate, a suo tempo, ad artisti internazionali, col risultato di capolavori unici.

Da anni, infatti, dice Presti, si ripete “Il sogno di tanti: passare una notte all’interno di un museo per addormentarsi dentro un’opera d’arte … Il museo-albergo Atelier sul Mare si propone come un esclusivo centro internazionale, un grande contenitore d’arte contemporanea, un museo vivo, dove l’ospite-visitatore non ha più un rapporto con l’arte contemplativo o estraneo, ma può vivere l’opera stessa in un puro stato emozionale.”

Un’occasione importante quindi per gli studenti del corso di Corso interdisciplinare di Design per l’Indoor/Outdoor e più in generale per il corso di Design della Mediterranea che allarga il suo rapporto con il territorio e le realtà più interessanti che il Meridione esprime in campo internazionale.

Programma:

14:15

FIRMA CONVENZIONE

tra Dipartimento dArTe, Dipartimento PAU, Laboratorio Landscape_inProgress e

Fondazione Antonio Presti-Fiumara d’Arte

15:00

SALUTI

Francesco Armato

Coordinatore Corso di Laurea in Design

INTRODUZIONE

Ottavio Amaro

Maria Lorenza Crupi

LECTURE

Antonio Presti

Presidente Fondazione Fiumara d’Arte

16:00

FINAL CRITIQUE

con

Antonio Presti

Gianni Brandolino

Ettore Rocca

Francesca Schepis

Rita Simone

Marina Tornatora

EVENTO PROMOSSO DA

Laboratorio Landscape_inProgress, Dipartimento dArTe, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Directors | Ottavio Amaro, Marina Tornatora

Researcher RTDB | Francesca Schepis

Research Team | Maria Lorenza Crupi, Giacomo D’Amico, Pasquale Iaconantonio, Antonio Laruffa