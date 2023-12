Reggio Calabria, bufera sull’illuminazione per il Natale del Castello Aragonese: “è brutto, sembra una prigione…”

StrettoWeb

Qualche giorno fa, ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere comunale, Pino Cuzzocrea, affermava soddisfatto: “al Castello Aragonese installeremo un’illuminazione artistica”. Vedendo la foto a corredo dell’articolo, non sembra che il risultato sia stato soddisfacente. Sui social è forte la polemica. Il noto imprenditore Falduto scrive: “mi dispiace dover scrivere sulle scelte fatte dall’amministratore per illuminare alcuni luoghi e monumenti della città. L’illuminazione scelta per il Castello è quanto di più brutto si potesse scegliere, è norma e buonsenso dare risalto agli elementi orizzontali e verticali ( colonne, bordo, pilastri, balconi), in questo caso sembra che il castello sia una prigione da cui stanno evadendo i reclusi utilizzando le lenzuola bianchi come corde”. Mentre un cittadino commenta: “a Palazzo San Giorgio abbiamo una generazione di fenomeni”.

In città c’è un forte malcontento per un Natale che a Reggio Calabria non esiste, dove l’organizzazione delle festività si è trasformata in una farsa, con poche illuminazioni, l’Albero di Piazza Duomo costruito poche ore prima dell’inaugurazione, non esiste un cartellone degli eventi, per non parlare della questione delle casette.