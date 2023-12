Reggio Calabria, il Natale in note dell’IC Catanoso De- Gasperi

StrettoWeb

Si celebrano la musica e il desiderio di accogliere insieme, con trepidazione, il messaggio di gioia e di pace del Natale. Un clima di armonia e di profondo gaudio siglato, mercoledì scorso, con il consueto “Concerto di Natale” dell’Orchestra “Catanoso – De Gasperi” e del Coro, in versione inedita, di docenti e genitori dell’Istituto reggino, diretti dal Maestro Roberto Caridi. “‹Stasera i veri protagonisti sono i ragazzi del corso di strumento musicale, che lavorano con passione e fanno tanti sacrifici con le famiglie e i propri docenti per portare avanti un percorso di eccellenza, che è il fiore all’occhiello del nostro Istituto – il messaggio del Dirigente scolastico Marco Geria alla nutrita platea – Grandi complimenti vanno agli studenti, alla loro dedizione e al loro talento e ai professori Roberto Caridi, Bruno Polimeni, Maria Grazia Polimeni, Alessandro Monorchio, che quotidianamente li spronano e li guidano con professionalità ed entusiasmo››. Un tappeto sonoro denso di emozioni declinato dagli intramontabili “Adeste fideles” e “Astro del ciel”, passando per la straripante allegria di “Feliz Navidad” e la festosa “Jingle Bell Rock”. A conquistare il gremitissimo Auditorium “De Gasperi” è l’abbraccio corale dell’Orchestra, in cui gli strumenti, con le loro peculiarità, si incontrano e tessono insieme sublimi melodie. Un invito a riscoprire il calore degli affetti veri e sinceri e a lasciarsi trasportare dal flusso incandescente della musica, frutto di un sopraffino lavoro di squadra, impreziosito dal contributo degli ex alunni, che hanno scoperto tra i banchi dell’Istituto reggino la passione per la musica e hanno proseguito il loro percorso artistico, ottenendo importanti riconoscimenti. Novità assoluta dell’appuntamento è stata l’esibizione del Coro di docenti e genitori, che hanno dispensato il loro speciale augurio in note, intonando i brani “Gli angeli nelle campagne”, “Minuit Chretiens”, “La notte di Natale”, “Bambineddu a balla balla” e il gospel “Rock my soul”. A invadere i cuori dei presenti, nel gran finale, sono stati i giovanissimi studenti della Scuola Primaria del Plesso di Spirito Santo con il Coro di voci bianche. Un messaggio di luce e di pace propagato dai più piccini che, con candore e tenerezza, hanno ripercorso un variegato repertorio, da “Mo veni a Natali” a “Babbo Natale”, “Jingle Bells” e “Tu scendi dalle stelle”. Performance commovente ed esortazione a dare spazio al bambino che aleggia dentro ognuno di noi. Ad allietare il cuore e gli occhi dei numerosi visitatori è stata anche la Mostra di Natale, a cura degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, che si sono occupati di ogni fase dell’esposizione, dall’ideazione all’allestimento, supportati dalla perizia e dall’estro del Professore di Arte e immagine Gianfranco Scafidi. Tre sezioni suggestive hanno messo in luce come gli studenti abbiano avuto modo di operare in un’ottica inclusiva, dedicandosi a tematiche differenti e arricchendo, attraverso la didattica laboratoriale, il proprio bagaglio di competenze. Il “Decoupage” ha coinvolto i ragazzi delle classi prime e seconde, che hanno unito alla tecnica tradizionale la pittura e la creatività, dando libero sfogo a sensibilità e inventiva. “I presepi creativi”, realizzati dagli studenti delle classi seconde, con l’assemblaggio di diversi materiali, hanno incarnato il vero spirito natalizio. La sezione “disegno”, invece, a cura delle classi Terze, ha mostrato gli studi grafici dei ragazzi sul viso umano e sui suoi particolari.