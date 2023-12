Reggio Calabria, il mondo di Lelio Luttazzi raccontato dalla giornalista Nadia Pastorcich

StrettoWeb

Il prossimo 5 Dicembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del libro “Lelio Luttazzi e la settima arte”. Musicista, attore e regista” della giornalista Nadia Pastorcich, edito da MGS Press. L’autrice ci accompagnerà in un viaggio alla ricerca dell’anima cinematografica del grande maestro da tutti conosciuto come l’ estroso “re del swing”. Una passione poco indagata che l’autrice, dopo un fruttuoso lavoro di ricerca tra libri, archivi e biblioteche, ha messo a punto regalandoci alcuni aspetti inediti di Luttazzi quale brillante compositore di musiche per film, attore e regista. Abbiamo chiesto all’autrice di parlarci di questa sua prima avventura editoriale. Lelio Luttazzi: musicista, compositore, presentatore, attore, regista, scrittore, Lelio Luttazzi ha abbracciato un’epoca, lasciando un segno nel panorama culturale italiano.

Il suo stile unico, condito da quell’inconfondibile swing, riesce ancora oggi ad arrivare al cuore di più generazioni. Quell’ironia tipicamente triestina non l’ha mai lasciato come nemmeno il dialetto, accompagnandolo nel quotidiano. E proprio in questa città, nel 1948, è nata la sua unica figlia, Donatella che in questa occasione svelerà al pubblico “Lelio papà”. Quel Lelio che negli anni ’60 scrisse per lei la canzone Papà fammi cantare con te. Mamma Sidonia e papà Mario, zia Alida e zio Leo, Prosecco, l’amore per la musica, la Trieste degli anni ’30/’40, saranno gli ingredienti di un volo nostalgico pieno d’affetto. Lelio Luttazzi, dopo il successo della canzone Il giovanotto matto, scritta per Ernesto Bonino, decide di lasciare gli studi di giurisprudenza per dedicarsi completamente alla musica. Nel 1948 approda a Milano alla CGD, casa discografica di Teddy Reno, mentre nel ’50, a Torino, crea e dirige la prima orchestra ritmico-sinfonica italiana della Rai. Sempre in quegli anni prende parte a numerosi programmi radiofonici, dedicandosi anche al teatro di rivista e al cinema, dando vita a numerosi commenti musicali per film come Souvenir d’Italie; Totò, Peppino e la malafemmina; Venezia, la luna e tu; Risate di gioia.

Sono gli anni ’60 quando entra nelle case degli italiani come presentatore nei varietà della Rai, Studio Uno, Teatro 10, conquistando il pubblico. Dal 1967 per un decennio, presenta alla radio Hit Parade, un appuntamento imperdibile. Negli anni ’70 si dedica alla regia del film L’illazione e alla scrittura di diversi racconti. La sua passione per la musica non lo lascerà mai. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 5 dicembre.