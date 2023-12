StrettoWeb

Un grosso ramo è caduto probabilmente a causa del forte vento che sta colpendo la città di Reggio Calabria dalla serata di ieri, in Via Parco Caserta e precisamente nella zona dell’Ospedale.

Il grosso ramo è caduto sulla strada ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona e la Polizia Locale che sta regolando il traffico.