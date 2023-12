StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria tra gli svincoli di San Gregorio e Saracinello. Il traffico in questi minuti è completamente in tilt in carreggiata nord verso Reggio Centro. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone con un carico pesante e un’auto. Il mezzo pesante si trova intraversato sulla carreggiata.