Reggio Calabria, grave incidente a catena sul raccordo autostradale: Polizia e 118 sul posto

Un tamponamento a catena si è verificato questo pomeriggio sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, all’altezza delle Bretelle (svincolo di Reggio Centro) in carreggiata nord. Il sinistro ha coinvolto 3 veicoli e per fortuna non si registrano feriti ma solo tanto traffico che al momento è completamente paralizzato con lunghissime code sin dallo svincolo di Arangea. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale e i soccorritori del 118.