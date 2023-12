Reggio Calabria, grande commozione per i funerali di Giovanna Brancati

StrettoWeb

Grande folla e commozione per i funerali di Giovanna Brancati, la giovane di 21 anni che ha perso la vita il 24 novembre a seguito di un grave incidente sull’A1 Milano-Napoli. La giovane si trovava in auto con il padre, rimasto gravemente ferito quando improvvisamente l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata poco dopo il casello di Frosinone. Per la giovane l’impatto è stato fatale.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio alle ore 14:30 presso la chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese tra il dolore di tanti amici e familiari stravolti dal vuoto enorme provocato dalla scomparsa di Giovanna.