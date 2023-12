Reggio Calabria: a Gallico Superiore il presepe vivente della scuola Oreste Lazzarino

StrettoWeb

Grande successo per il Presepe Vivente organizzato dalle docenti e composto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Oreste Lazzarino presso il Plesso della Scuola Primaria Don Demetrio Fortugno di Gallico Superiore, frazione di Reggio Calabria. Bellissima atmosfera natalizia e momento di felicità tra i docenti, i genitori e soprattutto i bambini.

I bambini hanno messo in scena il presepe vivente, una tradizione che ha lo scopo di rappresentare, la nascita di Gesù e soprattutto voler dare un messaggio di amore e speranza e pace, soprattutto dopo anni in cui non era possibile ritrovarsi nemmeno in momenti di festa. La scenografia è stata frutto di duro impegno e di grande collaborazione tra docenti e genitori e il risultato è stato davvero magico. Atmosfera natalizia, serenità e momenti di condivisione.