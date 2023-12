Reggio Calabria, emesso il francobollo sui dei Bronzi di Riace: l’impegno dell’Associazione Anassilaos

StrettoWeb

“E’ disponibile da questa mattina, 12 dicembre, presso l’Ufficio Filatelico di Poste Italiane di Reggio Calabria, il francobollo emesso per celebrare il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che fa seguito ai valori bollati già emessi nel settembre dl 1981, in occasione del restauro delle due statue, e a quello emesso nel marzo 2005 nell’ambito della serie dedicata alla Regione Calabria”. Lo comunica il Circolo Filatelico dell’Associazione Culturale Anassilaos, il quale aderisce alla FSFI (Federazione tra le Società Filateliche Italiane), che fin dall’annuncio dell’emissione ha seguito le diverse fasi che hanno condotto all’emissione odierna, caratterizzata per la raffinata esecuzione che valorizza l’incomparabile bellezza dei due capolavori della statuaria greca che prenderanno subito posto nella mostra filatelica, tuttora in corso presso la Villetta della Biblioteca “Pietro De Nava” e che il Sodalizio reggino ha dedicato alle “Civiltà del Mediterraneo” con una ricca esposizione di valori bollati dedicati alla grande statuaria greca in bronzo e in marmo.

Da oggi il francobollo entra di diritto nelle diverse tematiche dei collezionisti di tutto il mondo e questo è particolarmente importante per far conoscere Reggio Calabria e il suo Museo. Di particolare pregio anche lo speciale Folder filatelico e le cartoline che contribuiscono a valorizzare i Bronzi. “Anche nel 2024 – scrive il Circolo Anassilaos – la Città Metropolitana potrà festeggiare con un valore bollato dedicato a Stilo nell’ambito dell’emissione Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati ai Borghi d’Italia (Serie turistica: Trescore Balneario, Pescocostanzo, Stilo, Codrongianos, Scicli) con l’auspicio che venga ricordata la Cattolica, capolavoro assoluto dell’architettura bizantina (meglio sarebbe dire “romea”) che conta nel nostro territorio tanti numerosi e importanti manufatti”.