Reggio Calabria, il festival In&Aut diventa una tesi di laurea sull’inclusione dell’autismo nella comunicazione digitale

In&Aut festival è diventato una tesi di laurea. Merito di una giovane studentessa dell’Università Mediterranea Di Reggio Calabria, Caterina Zungri, di Rosarno (Rc) che questa settimana si è laureata brillantemente in Design della Comunicazione discutendo una tesi sul tema “inclusione e autismo nella comunicazione digitale” incentrata – appunto – sullo sviluppo di nuove strategie di comunicazione digitale per la promozione di In&Aut Festival e, in generale, per diffusione della consapevolezza dell’autismo.

Caterina è stata la prima, e per ora unica, studentessa in Italia a mettere un tema “sociale” – in questo caso l’inclusione dell’autismo – come focus di un lavoro di comunicazione digitale e infatti ha ottenuto il plauso non solo di tutta la commissione dei docenti, ma anche di tutti i colleghi laureandi che l’hanno applaudita ed elogiata per la sensibilità, il coraggio e la passione con cui ha voluto e realizzato la sua tesi.

“Per me è anche un fatto di cuore – così ha risposto Caterina alla domanda del decano della facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – convivo con l’autismo nella mia famiglia, il mio cuginetto è un bimbo con un disturbo dello spettro e, dal momento che mio zio è uno degli ideatori, ho seguito da vicino la genesi e l’organizzazione del festival In&Aut a cui ho voluto dedicare questo lavoro per provare a dare una mano nella sfida per diffondere la consapevolezza dell’Autismo, l’inclusione e la lotta alle discriminazioni con l’ideazione di nuovi strumenti di comunicazione digitale: forme, idee, immagini, messaggi. Spero possano essere utili alla causa”.

Il decano, la relatrice, gli altri docenti le hanno rivolto un plauso e un incoraggiamento ad andare avanti in questo impegno esplorando tutte le possibilità che la comunicazione digitale può offrire per la sensibilizzazione anche su altre forme di disabilità.

Con il suo lavoro su In&Aut e le motivazioni che l’hanno accompagnato, Caterina Zungri è diventata dunque dottoressa in Design della Comunicazione con 110 e lode!

“Da parte di In&Aut non possiamo che esprimerLe le più vive felicitazioni e congratulazioni con i ringraziamenti per il sostegno al Festival ma anche un avviso: cara dottoressa Zungri, adesso si riposi un po’ e si goda il traguardo conseguito, perché a breve si dovrà mettere al lavoro per dare una mano alla nostra rete e alla battaglia per l’inclusione dell’Autismo! Ad maiora”.