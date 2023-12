Reggio Calabria e la ferita aperta del Pythagoras: appello a Falcomatà, “pensi a Ravagnese, beffati e dimenticati”

StrettoWeb

Una lettrice di StrettoWeb, Dionisia Falzea, ha inviato una lettera pubblica indirizzata al sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, relativamente al problema che dopo tanti mesi è ancora molto caldo e cioè quello relativo alla chiusura della scuola di Ravagnese che crea un serio disagio per tutti i residenti del quartiere sito nella zona sud di Reggio Calabria.

“Sig. Sindaco Giuseppe Falcomatà, dal momento che è tornato al suo incarico e che i colleghi che l’avrebbero dovuto sostituire non l’hanno fatto per niente bene, magari può rivolgere il suo sguardo verso i ragazzi di Ravagnese che hanno perso la loro scuola, vedendosi dislocati in un territorio che non gli appartiene privandoli di tutti i comfort presenti e primari per una permanenza di 6 ore a scuola quali riscaldamento, lim ecc. Aggiungendo la difficoltà di raggiungere l’edificio per chi non guida o ha altri figli nei vari plessi del territorio. Oltre la difficoltà pervenuta alle famiglie, ai ragazzi, ai docenti, al personale ATA e al dirigente che fa la spola da un plesso all’altro, facciamo presente quanto ne abbia risentito l’intero territorio a livello commerciale: la cartolibreria sita proprio di fronte al Pythagoras, i vari bar e pasticcerie presenti nella stessa area, i panifici, supermercati ecc. È stato messo in ginocchio un intero territorio. Come previsto e detto, siamo caduti nel dimenticatoio delle istituzioni. La nostra risposta la troverete alle prossime elezioni. Grazie Comune della città Metropolitana di Reggio Calabria”.