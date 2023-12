Reggio Calabria, tutto pronto per l’evento “I Leoni di Calabria” | INFO

StrettoWeb

“L’Associazione di promozione sociale “Palingenesi”, in collaborazione con “Star Bus”, “Midimar”, “La Perla del Tirreno – Spada di Bagnara”, “Statiola Ristorante Pastificio”, “Pizzeria Ristorante Porto Nino”, “Associazione culturale Fabula Nova” e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, presenta: “I Leoni di Calabria”. L’evento, che rappresenta a tutti gli effetti l’esordio in pubblico della nostra neonata associazione, si terrà mercoledì 20 dicembre p.v. presso i locali della Pizzeria Ristorante “Porto Nino” di Bagnara Calabra”. Così l’Associazione annuncia in una nota l’evento “I Leoni di Calabria”.

Il programma

“Inizieremo alle ore 18 con il convegno dal titolo “Le opportunità di sviluppo turistico dei territori calabresi attraverso la riscoperta del patrimonio sociale, economico e culturale della nostra regione” al quale prenderanno parte: Mario Calarco (Presidente Palingenesi), Rocco Fedele e Domenica Randazzo (membri del direttivo di Palingenesi), il professor Renato Laganà (Esperto di storia e beni architettonici di Bagnara Calabra), Francesco Turano (Esperto dei fondali e del mare di Bagnara), la professoressa Michela D’Angelo (già docente di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Messina), il dottor Rosario Lentini (Ricercatore di storia dell’economia); le conclusioni saranno affidate all’Onorevole Domenico Giannetta (Consigliere Regionale della Calabria). Conduce Carmelo Tripodi Editore di Costaviolanews”.

“A seguire verrà presentato in anteprima assoluta lo spettacolo musicale del Musicantore reggino Fulvio Cama: “I Leoni di Calabria. La vera storia dei Florio di Bagnara Calabra”. Al termine dello spettacolo nel salone sovrastante l’area dell’evento sarà possibile partecipare alla “Pizza sociale”. La nostra associazione – apartitica, apolitica e senza scopo di lucro – nasce con l’intenzione e la finalità di promuovere, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, sociale ed ambientale, lo sviluppo del territorio di Bagnara Calabra, partendo dal presupposto che il confronto e la capacità di ascolto, sono due elementi imprescindibili ed allo stesso tempo irrinunciabili”.