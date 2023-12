Reggio Calabria: doni e dolcetti per 30 bambini di una casa famiglia

StrettoWeb

I bisogni dei meno fortunati non vanno in vacanza, Babbo Natale è arrivato giorno 20 dicembre con doni e dolcetti anche per 30 bambini accolti in una casa famiglia di Reggio Calabria. L’Ordine dei Cavalieri del Tempio Pietas Pelicani con Carità e Fede persegue il cammino intrapreso ogni giorno con la preghiera e la solidarietà coinvolgendo più persone con abbracci d’amore.

L’ Avv. Antonino Aloi ringrazia Associazioni e Commercianti di Reggio Calabria che alla sua richiesta di solidarietà hanno condiviso il cammino. Soprattutto il Caffè Napoli che ha ospitato l’evento e San Camillo Onlus che lo ha preparato.

Dopo la soddisfazione di stasera sul viso dei bambini, il Natale sarà più sereno. Verrà anche offerto il pranzo di Natale in un noto ristorante di Reggio Calabria. L’impegno non finisce nè stasera nè per le festività natalizie e da domani si continua. Alcuni gesti sono doni del cuore e arricchiscono anche chi li compie.