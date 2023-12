Reggio Calabria: domani la Crespellata presso l’oratorio Parrocchiale “Don Bosco”

StrettoWeb

Si svolgerà Domenica 3 Dicembre, presso l’oratorio Parrocchiale “Don Bosco”, sito in Via Anita Garibaldi 290 a Gallico Superiore a partire dalle ore 17,00 una Crespellata. Tale evento è stato organizzato dall’Associazione culturale “Tre Quartieri” in collaborazione con l’Hub Oratorio. La manifestazione è stata ideata con lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini e in particolare i ragazzi in un pomeriggio di giochi, musica e tante crespelle. L’intrattenimento musicale è a cura di Aurelio Mandica.