Reggio Calabria, una dipendente di Villa Aurora: “tutte le accuse sono false, rifiuti sempre smaltiti in modo corretto”

Ha fatto molto scalpore la notizia del sequestro per "smaltimento illecito di rifiuti" di Villa Aurora, nota clinica di Reggio Calabria. Un'irregolarità che la clinica contesta con forza, anche tramite i propri dipendenti. Infatti su StrettoWeb abbiamo ricevuto una lettera firmata in cui una delle operatrici della struttura entra nei dettagli della gestione dei rifiuti di Villa Aurora ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal proprietario, dott. Crispino.

“Sono una dipendente della casa di cura Villa Aurora Hospital di Reggio Calabria. Vi scrivo perché abbiamo il diritto di difenderci dopo la pubblicazione dell’articolo dove si accusa la proprietà della clinica di una cosa cosi grave e in automatico accusate anche noi tutti che lavoriamo li dentro. Non è affatto cosi. Sono anni che io lavoro li dentro e mai nessuno ci ha dato disposizione per “l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sanitari pericolosi”, anzi le disposizioni che ci dava sempre il dottore Crispino erano quelle di fare tutto sempre per bene e come si deve”.

“Ci teneva tantissimo a mettere la plastica con plastica, il vetro con il vetro, il cartone di aprire sempre gli scatoloni e posizionarli correttamente fuori cosi da facilitare il lavoro per quelli che venivano a ritirarlo. Non abbiamo mai mescolato i rifiuti pericolosi con quelli normali, abbiamo dei contenitori speciali dove depositiamo i rifiuti speciali. Tutta questa faccenda macchia l’immagine di Villa Aurora dove noi, genitori di famiglia lavoriamo e quindi ci ferisce questo fatto. Il dottore Crispino, proprietario della clinica oltre ad essere una bravissima persona, una persona di cuore che è stata sempre a disposizione dei suoi dipendenti è anche una persona molto corretta che non si è mai tirato indietro dal nulla. Ci ha sempre pagati gli stipendi puntualissimo e ha fatto vari lavori di ristrutturazione dentro la clinica, anzi vi dico di più, appena si rompe qualcosa lui da subito disposizioni per aggiustarla. Il dottore quando viene in clinica controlla personalmente i malati ricoverati e tutti i lavori che vengono effettuati. Non abbiamo niente da dire contro di lui. Ovviamente vogliono fare del male infangando la proprietà quindi giù le mani dal dottore Crispino e soprattutto giù le mani dalla nostra clinica”.