Reggio Calabria, grande festa presso la sede di Cult 3.0: benedizione del presepe e festeggiamenti per i 10 anni dell’associazione

Questa mattina a Reggio Calabria è stato inaugurato il presepe promosso dall’Associazione Cult 3.0 con la benedizione di Monsignor Morabito. Un presepe destinato alla città e al quartiere di Tremulini per contribuire all’offerta culturale e donare un momento di riflessione sui significati più profondi del Natale, come lo stare insieme e il condividere in pace. L’evento è stata caratterizzata da una crispellata con dolci e bevande al bergamotto anche per festeggiare i 10 anni dell’associazione.

Durante l’iniziativa è stata consegnata una targa a Carmine Crisafi, dell’autoscuola Crismar, per il sostegno al progetto #Stopviolenza. Presenti Maria Antonietta Rositani, finanzieri, carabinieri e numerosi cittadini.