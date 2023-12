Reggio Calabria, tutto pronto per la “Crispellata dell’Immacolata” a Piazza Sant’Anna | INFO

StrettoWeb

“L’Associazione di Promozione Sociale Don Paolo Altomonte continua nel suo impegno di valorizzare il Rione e la Piazza di Sant’Anna e di conseguenza la città di Reggio Calabria offrendo iniziative alternative al degrado che bisogna combattere. Per tale motivo, anche quest’anno ha deciso di promuovere il 3° Anniversario della “Crispellata dell’Immacolata” che si svolgerà in Piazza Sant’Anna giorno 8 Dicembre prossimo dalle ore 17,00 in poi”.

“Per la buona riuscita dell’evento e per la bontà del prodotto, l’Associazione si avvarrà della preziosissima collaborazione del Maestro Pasticciere Angelo Musolino, patron del Bar Mimosa. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere qualche ora in aggregazione ed in assoluta spensieratezza anche gustando le prelibatezze della nostra terra”. Così in una nota l’Associazione annuncia l’evento dell” 8 dicembre.