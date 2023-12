Reggio Calabria, corso “Comunicazione e conduzione della classe” all’ITE “Piria Ferraris Da Empoli”

StrettoWeb

L’ITE “Piria Ferraris Da Empoli” RC si apre a nuovi orizzonti di didattica moderna con il corso “Comunicazione e conduzione della classe”, tenuto nella sala riunioni dell’Istituto – dal 29 novembre al l’1 dicembre 2023 – dal docente relatore, prof. Leonardo Milani, psicologo, direttore dell’Istituto di Psicologia del benessere dell’Emilia Romagna. Il percorso, nell’ambito delle pregevoli iniziative, già offerte dall’associazione alla scuola Piria RC, viene ad essere sponsorizzato dal Rotary di Reggio Calabria.

In occasione della giornata iniziale, infatti, calorosi e puntuali sono stati gli interventi del dott. Chindemi, Presidente del Rotary di Reggio Calabria Nord, del dott.Vincenzo Nociti, Presidente del Rotary di Reggio Calabria, dell’avv. Vincenzo Paratore, Presidente del Rotary di Reggio Calabria Sud Parallelo 38. Entusiasta e propositiva la Dirigente dell’Istituto, Avv. Anna Rita Galletta, che ha accolto tale opportunità con eloquio incisivo e specifico, sottolineando l’importanza dell’affinamento e delle potenzialità del docente attraverso le metodiche didattiche innovative offerte da tale formazione.

Il prof. Milani, giunto nella scuola reggina, grazie anche alla tenace attività organizzativa del docente, dott. commercialista Claudio Orazio Crupi, ha coinvolto positivamente i corsisti, in un dialogo interessante e nuovo, ricco di spunti di pratica riflessione. L’abilità dello Psicologo, ben lontana dalla lezione cattedratica di routine, ha affascinato i partecipanti, trasportando “l‘allievo docente” in una dimensione psico/interattiva, dove l’attenzione è stata alimentata, non solo dalla novità dell’idea, ma anche e soprattutto, dalla capacità di comunicazione del relatore, coerente interprete dei contenuti del suo appassionato insegnamento. Un excursus rigoroso e promettente “per coloro che hanno ancora il desiderio di motivare all’apprendimento, conoscere le moderne metodiche relative alla comunicazione per essere più efficaci”.