Reggio Calabria: sul Corso Garibaldi sfilata di Fiat 500 per Natale

StrettoWeb

Si è svolto ieri sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, il primo Natale in 500, si tratta di una sfilata di Fiat 500 addobbate in occasione del Santo Natale. La sfilata è stata lungo tutto il Corso Garibaldi, da Piazza Italia fino alla discesa di Largo Colombo proseguendo verso la zona di Arangea per uno scambio di auguri. Tutte le auto sono state addobbate, illuminate e decorate a tema natalizio.