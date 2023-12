A Reggio Calabria partono i corsi di allenatore Calcio a 5, Volley, Basket ed Educatore Sportivo

StrettoWeb

Entra nel vivo la programmazione formativa promossa dal Csi Reggio Calabria per la stagione sportiva 2023-2024. Dopo i workshop su minori e sport e i Meetup per dirigenti sportivi, tutto pronto per il Corso Allenatori di Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro ed il percorso formativo per Educatore Sportivo.

Il Cantiere Formativo Csi EDUSPORT 20.24 accompagnerà per diversi mesi tantissimi operatori sportivi, tecnici, dirigenti, insegnanti, volontari e giovani appassionati dello sport, inteso come agenzia formativa e sociale, attraverso figure determinanti dal punto di vista educativo, tecnico e relazionale. L’attività formativa Csi vuole sensibilizzare il ruolo educativo di tutte le figure adulte che abitano l’associazione e vivono lo sport con competenza, passione e gratuità.

Corso educatore sportivo a Reggio Calabria: le info

L’itinerario partirà a metà Gennaio ed è rivolto a tutti coloro che vogliono specializzarsi nell’avviamento allo sport dei più piccoli. L’itinerario è destinato anche agli educatori professionali, genitori, insegnanti della scuola primaria ed allenatori delle giovanili. Le competenze acquisite permetteranno di proporre attività a supporto delle tradizionali discipline sportive, sviluppando proposte polisportive per bambini e ragazzi. La particolare attenzione posta all’aspetto educativo e animativo, permetterà ai corsisti di acquisire maggiori strumenti per educare con lo sport e per gli allenatori costituirà un valore aggiunto, dando ulteriori competenze per l’educazione psicomotoria dei bambini dei primi anni della scuola primaria. Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 5 Gennaio 2024.

Corso allenatori: le info

Nell’idea di sport del Csi, la figura dell’allenatore rappresenta un punto di riferimento per la crescita dell’atleta, sotto il profilo sportivo e personale. Per tale ragione, il ruolo impone di possedere una specifica formazione tecnica e spiccate competenze educative. Partirà a questo proposito, dal 22 Gennaio, il corso per “Allenatore CSI di primo livello”. Le discipline sportive interessate saranno: Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Gennaio 2024. I quattro percorsi formativi saranno sviluppati con una formula didattica mista, lezioni in presenza e sul campo, incontri a distanza e mediante l’utilizzo di supporti digitali, attraverso uno studio autonomo, supportato da lezioni registrate e materiale didattico digitale, sfruttando la piattaforma CSI Academy, strumento che consentirà l’apertura di “classi” virtuali”, a sostegno delle associazioni e dei tesserati sul territorio.

I percorsi formativi proposti, rilasceranno la qualifica riconosciuta dal Coni e indispensabile dopo l’entrata in vigore della nuova riforma dello sport. I formatori saranno docenti nazionali Csi e formatori locali. Gli itinerari formativi saranno coordinati dalla dott.ssa Ilenia Adore e, tra i formatori del Comitato, preziosissimo sarà il contributo di Carla Cosco per la parte psicopedagogica e metodologica, Armando Russo, Nicola Marra e Angelo Scordino per la parte tecnica.

Per le info sui corsi, il link per le adesioni e i contatti, basta consultare il sito del Csi Reggio Calabria www.csireggiocalabria.it o visitare la pagina Facebook Csi Reggio Calabria. Il Cantiere Formativo EDUSPORT lancerà anche il nuovo progetto nazionale CSI: l’app “My Csi”. È un nuovo servizio che garantirà numerosi vantaggi a chi fa parte del mondo arancioblù Csi. Sarà infatti possibile avere la propria tessera digitale sempre a disposizione, verificare lo stato del tesseramento, verificare la data di scadenza della propria visita medica, consultare news e documenti sempre aggiornati, scoprire convenzioni e promozioni dedicate. Gli allenatori potranno vedersi accreditate anche le qualifiche tecniche conseguite.