Reggio Calabria, convocato Consiglio Comunale urgente per sabato: i punti all’ordine del giorno

Il Comune di Reggio Calabria ha avvisato che è convocato il Consiglio Comunale, in sessione urgente, per il giorno 9 dicembre alle ore 9 presso l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno:

Approvazione schema atto aggiuntivo e di chiarimento alla convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del pubblico servizio di distribuzione nel territorio comunale;

Sdemanializzazione per retrocessione totale del bene espropriato per l’esecuzione dei lavori di “sistemazione strada aeroportuale svincolo autostradale”;

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace n. 1216/2018 che vede l’ente e l’agenzia delle entrate-riscossione condannati in via solidale al pagamento delle spese processuali in favore dell’erario, sussistendo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in favore della parte vittoriosa;

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi notificati nel mese di febbraio;

Riconoscimento debiti fuori bilancio nascenti da contenziosi ex art. 194 lett. A) T.u.e.l., ad esito dei quali il Comune di Reggio Calabria è soccombente sentenze esecutive da dicembre 2022 a maggio 2023

Riconoscimento debito fuori bilancio -bronchi combustibili srl- sentenza del Tribunale di Forlì;

Riconoscimento debito fuori bilancio Corte d’Appello di Reggio Calabria causa Comune C/Porcino Andrea e spese legali dei diversi gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore di parte.

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.1626/2012 Tribunale di Reggio Calabria II sez. civile settore lavoro/previdenza.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 12 dicembre alle ore 9.