Reggio Calabria: convocato il Consiglio comunale in sessione urgente, si discuterà del bilancio consolidato

Il presidente Enzo Marra comunica che il Consiglio Comunale del comune di Reggio Calabria è convocato, in sessione urgente,

per il giorno 6 dicembre alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno:

1. Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2022 – Art. 11-Bis, D.LGS. N. 118 / 2011.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 7 dicembre alle ore 9.00.