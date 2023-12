Reggio Calabria: si conclude il progetto “Remare in libertà” organizzato al Circolo Velico

StrettoWeb

Sabato 16 Dicembre 2023, presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, si è tenuta la manifestazione finale del progetto nazionale “Remare in Libertà”.

Il progetto voluto dalla Federazione Italiana Canottaggio, ha permesso a i minori in carico ai servizi del Ministero di Giustizia Minorile e agli Uffici di servizio sociale di Reggio Calabria di avvicinarsi allo sport del canottaggio. L’evento prevedeva una gara ti tipo indoor sul remo ergometro, un attrezzo che simula a terra il gesto tecnico effettuato in barca. I ragazzi si sono cimentati prima in una gara individuale sui 500 metri e successivamente su una staffetta formata da 3 atleti sulla distanza di 1.500 metri. I tempi raccolti andranno a formare una classifica nazionale con gli altri ragazzi di tutt’Italia.

“Abbiamo iniziato questo progetto- ha dichiarato il tecnico federale Enzo Cirillo- ad Aprile con tante incognite, in primis la costanza dei ragazzi nel seguire gli allenamenti, e cercare di tenere sempre viva in loro la motivazione nel praticare uno sport molto faticoso ed, infine, i vari imprevisti che un progetto nuovo e ambizioso inevitabilmente porta con se. Ebbene, oggi possiamo dire che lo scopo del progetto è stato ampiamente raggiunto e ci riteniamo altamente soddisfatti dei risultati ottenuti, non tanto di quelli sportivi che sicuramente hanno una loro importanza, ma quanto di quelli sociali che rappresentano il vero obiettivo di questa iniziativa”.