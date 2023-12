Reggio Calabria, concerto Ché dduci stu Figghiu: l’A.Gi.Mus. replica in due serate

StrettoWeb

Finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e curata dall’A.Gi.Mus. si terrà nei giorni 23 alle ore 18:00 presso la Chiesa di S. Domenica V. e M. di Sitizzano di Cosoleto, e 28 dicembre presso la Chiesa della Madonna del Carmine di Fiumara, sempre alle ore 18:00, la Rassegna Corale “Ché dduci stu Figghiu”. L’evento musicale – che ha già riscosso uno straordinario successo sabato 16 novembre presso il Santuario di S. Antonio di Reggio Calabria – è curato da Alessandro e Claudio Bagnato, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’Associazione Giovanile Musicale – Sez. Città Metropolitana di Reggio Calabria. Così in una nota l’A.Gi.Mus. informa del concerto Ché dduci stu Figghiu a Reggio Calabria in due diverse serate.

Concerto Ché dduci stu Figghiu Reggio Calabria, sette formazioni corali: tutte le info

Saranno ben sette le formazioni corali che hanno aderito all’invito dell’A.Gi.Mus., e precisamente: “Laudamus” e “Tre Campanili, un solo Cuore” diretti da Marina ed Enza Cuzzola; “Cosma Passalacqua” e Voci Bianche “Insieme Cantando” diretti da Angela Luppino; “Mater Dei”, diretto da Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro; “San Paolo”, diretto da Carmen Cantarella e “Collegium Vocale Rhegion”, diretto da Luigi Miriello, mentre il canto finale a cori uniti sarà diretto da Claudio Bagnato. La rassega sarà arricchita e impreziosita dalla partecipazione delle soprano Ilenia Morabito e Francesca Crea, dall’organista Roberta Sainato, nonché dal suono della Zampogna di Mario Latella.

E’ prevista, inoltre la partecipazione del poeta Roberto Pirrello che, così come ha già fatto a S.Antonio, declamerà per l’occasione le sue splendide poesie.

Una iniziativa, quella proposta dall’associazione reggina, che oltre alla presenza rilevante di tutti gli artisti, conferma l’intuizione iniziale del presidente e del direttore artistico dell’A.Gi.Mus. che tende a valorizzare questo genere di repertorio corale, anche per il territorio di loro provenienza. Saranno presentati, tra gli altri, brani le cui melodie sono state anche elaborate da compositori contemporanei, tra i quali alcuni già vincitori di concorso nazionali.

Un momento non solo di condivisione musicale, ma anche un volano per la diffusione del canto polifonico in lingua dialettale calabrese; tant’è che nel corso degli anni compositori di tutto il mondo si sono cimentati attraverso melodie, armonie e composizioni inedite per celebrare questo particolare periodo dell’anno legato al Natale. Un’ensemble di cori e un cast artistico di prim’ordine, quello messo in piedi dai maestri Bagnato, che con le loro splendide esecuzioni avranno modo di accogliere e abbracciare, unitamente alle comunità delle due cittadine pre-aspromontane, Gesù Bambino.