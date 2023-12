Reggio Calabria, per il Comune non è Natale ma per fortuna ci pensano i commercianti ad addobbare la città | FOTO

StrettoWeb

Addobbare la città di Reggio Calabria per Natale sta diventando ogni anno sempre più un problema, invece di essere un evento che trasmetta ai cittadini e ai turisti il clima più magico in città per la festa più bella per grandi e piccini. Anche quest’anno non sono ancora state installate le luci di Natale in nessuna zona della città nonostante siamo già quasi al 10 dicembre.

In tutte le città e persino nei paesini, sono state invece già installate luminarie di ogni genere e tipo; invece a Reggio Calabria il Natale ancora non si sente neanche lontanamente. Potrebbe essere un’idea forse addobbare con le luci di Natale i rifiuti presenti in strada che essendo in tanti e sparsi ovunque, almeno renderebbero il clima cittadino prettamente natalizio…

Per fortuna però, ci stanno pensando i commercianti a regalare alla città un minimo di atmosfera natalizia. I tanto vituperati “imprenditori reggini” che, autonomamente e senza alcun sostegno dalle istituzioni, stanno arricchendo di luci e decori le strade del centro con l’obiettivo di dare alla città un volto natalizio.