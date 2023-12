Reggio Calabria: il Comune mette all’asta il Girasole, come partecipare

StrettoWeb

Il dirigente del Settore “PATRIMONIO E ERP” del Comune di Reggio Calabria in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2023, con la quale è stato approvato l’elenco dei Beni Immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 2023-2025, formulato ai sensi dell’art.53 del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con modificazione nella legge n. 133 del 06/08/2008, così come proposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 269 del 24 novembre 2022 ed emendato dal medesimo Consiglio con la deliberazione sopra richiamata

RENDE NOTO

Che il giorno 31 gennaio 2024, con inizio alle ore 10:00, presso il Settore Tributi e Patrimonio, macro area Patrimonio, sito in Via M. Barillaro s.n.c. – Palazzo Cedir, Torre 4, piano 1°, Reggio Calabria avrà luogo l’esperimento dell’asta pubblica per la vendita, del singolo lotto, del seguente bene immobile di proprietà comunale:

Descrizione degli immobili:

Trattasi di immobili siti in Comune di Reggio Calabria:

Lotto 1 – Mercato Girasole

Compendio Immobiliare denominato “Girasole” già destinato ad uso commerciale (MERCATO), sito tra l’intersezione della via Itria e via Messina, non censito in Catasto urbano ed in corso di accatastamento, ricadente in Catasto Terreni alla Sezione A del Foglio 105, Particella 1237, nonché porzione della part. 923 da frazionare, della superficie lorda di circa 4.950,00 mq. L’immobile è costituito da tre corpi di fabbrica contigui, con annessa pertinenza esterna:

– Fabbricato Nord a 4 piani;

– Fabbricato Sud a 4 piani;

– Corpo centrale a 3 piani.

Prezzo a base d’asta Euro 3.850.000,00.

L’immobile è nel pieno possesso dell’Amministrazione venditrice proprietaria ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni ed eventuali vincoli imposti dalle vigenti leggi.

All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e che si trovi altresì nella capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni, nonché possieda le condizioni soggettive ed i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara.

I requisiti per partecipare all’asta

Per partecipare all’asta pubblica gli interessati dovranno far pervenire i documenti previsti nell’Avviso pubblicato in versione integrale.

Per partecipare all’asta pubblica gli interessati dovranno far pervenire per il Lotto di interesse la domanda di partecipazione, in conformità ad uno dei modelli allegati al presente avviso sub “A/1 persone fisiche” o “A/2 persone giuridiche” ( allegato 1), corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 5, lett. b) e l’offerta economica redatta secondo le modalità indicate dal presente avviso (allegato 2) , che sono prescritte a pena di inammissibilità/esclusione.

Il predetto plico dovrà essere indirizzato a: “Comune di Reggio Calabria – Settore Tributi e Patrimonio, Macroarea Patrimonio”, Piazza Italia, n. 1 – Palazzo S. Giorgio, c.a.p. 89125 Reggio Calabria e dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2024, pena l’irricevibilità dell’offerta

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è l’arch. Vincenzo Tramontana.

Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento e/o alla Macro Area Patrimonio anche attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: v.tramontana@comune.reggio-calabria.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.reggiocal.it.

In alternativa, si potrà concordare con il responsabile del procedimento appuntamento presso il Settore Tributi e Patrimonio – macroarea Patrimonio – sito in Via M. Barillaro – Palazzo Ce.Dir. – Torre 4, Piano 1°, 89128 Reggio Calabria.

Al medesimo Settore potranno essere formulate eventuali richieste di chiarimenti sugli atti della presente procedura utili alla definizione della domanda di partecipazione e dell’offerta in forma scritta. Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, a mezzo mail v.tramontana@comune.reggio-calabria.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.reggiocal.it, in tempo utile per poterle riscontrare, ossia entro il termine di sei giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.