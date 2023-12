Reggio Calabria, colpi di pistola dopo inseguimento della Polizia: panico a Modena

StrettoWeb

Serata di panico a Modena, popoloso quartiere della zona Sud di Reggio Calabria: un uomo non si è fermato allo stop della Polizia e ne è scaturito un inseguimento degenerato in colpi di pistola. Al momento non è noto chi abbia sparato e cosa sia successo, nella concomitanza dell’accaduto. In ogni caso in base alle prime frammentarie informazioni non ci sono stati feriti, ma tanta paura nel quartiere in cui i residenti hanno avvertito il parapiglia per l’inseguimento, le sgommate, le sirene spiegate e i colpi di pistola.

