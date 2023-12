A Reggio Calabria la Cavalcata di Natale: il ricavato andrà in beneficenza al reparto di oncologia pediatrica del GOM

StrettoWeb

La passione per i cavalli a braccetto con la solidarietà. Quattro giovani amazzoni hanno costituito, da poco, il Progetto Donna, con l’obiettivo di migliorare la realtà reggina.

Sabrina, Giusi, Evelina e Laura, questi i loro nomi, hanno organizzato la Cavalcata di Natale, evento di beneficenza davvero originale a fini benefici con la donazione presso il reparto di oncologia pediatrica del Grande ospedale metropolitano e il reparto di Ctmo di Reggio Calabria.

L’iniziativa di domenica 17 dicembre, promossa e sostenuta da tutte le associazioni di equitazione, dal tirreno allo jonio, sta ottenendo una risposta entusiasmante. E’ prevista la partecipazione sia in sella al cavallo sia solo al pranzo, con dei giochi cavallereschi programmati nel pomeriggio. La giornata di solidarietà di è patrocinata dalla Fise, Federazione italiana sport equestri e dalle associazioni e scuderie presenti sul territorio.

Il programma:

Il ritrovo di cavalieri e amazzoni è programmato per le ore 8:00, con partenza dal maneggio le Siepi di Mortara di Pellaro. Da qui si partirà per una splendida cavalcata di tre ore circa per ammirare la bellezza della nostra splendida costa jonica, facendosi inebriare dai profumi e dai colori vivaci.

Al ritorno, è previsto il pranzo presso il maneggio le Siepi, un’occasione lieta e conviviale per lo scambio di auguri natalizi e per trascorrere del tempo insieme. Alla fine, la giornata si chiuderà con la cosiddetta gincana, un percorso ad ostacoli che premierà il cavaliere più veloce e più abile.

Tre i premi per i vincitori, offerti da professionisti del territorio. L’evento benefico è aperto a tutti, grandi e piccini, si potrà sia partecipare al trekking portando il proprio cavallo di proprietà o noleggiandolo presso il maneggio. Per chi volesse, è possibile sostenere l’associazione partecipando al pranzo o assistendo alla gincana prevista per le 14. Certi di una fruttuosa collaborazione da parte di tutta la popolazione reggina, che vinca il miglior cavaliere!