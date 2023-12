Reggio Calabria, Caridi: “ad Arangea situazione grave per la carenza idrica”

StrettoWeb

Non si abbassa l’attenzione del Consigliere Comunale di Reggio Calabria Antonino Caridi sul grave disagio che i residenti del quartiere Arangea stanno vivendo a causa della carenza idrica.

“È incredibile, vergognoso, paradossale e frustrante. Nella nostra Città stiamo ancora assistendo al raccapricciante spettacolo che i nostri eroi del partito democratico, capeggiati dal Sindaco Falcomatà e dal Senatore Irto, stanno mettendo in atto, mentre i nostri concittadini del quartiere Arangea da tre giorni vivono il dramma (l’ennesimo) della mancanza d’acqua all’interno delle proprie abitazioni”.

“Quindi, da un lato, chi dovrebbe garantire servizi efficienti e l’intervento immediato in caso di emergenza per alleviare i disagi e risolvere parallelamente il problema è impegnato da mesi, invano, nella spartizione delle poltrone e nella predisposizione di un terzo tempo di cui, evidentemente, la Città non avverte la necessità visti gli inconsistenti risultati dei giocatori in campo, dall’altra parte, invece, come al solito i malcapitati cittadini reggini, vittime sacrificali di una politica inconcludente e menefreghista”.

“Tutto ciò è inaccettabile. Si eseguano immediatamente tutti gli interventi richiesti dalla gravità della situazione e si provveda alla riparazione degli impianti e nel frattempo si provveda con quanto necessario per alleviare le sofferenze della nostra gente”.

“Desta in me profondo dispiacere lo stato di abbandono in cui versa la nostra splendida Reggio Calabria, a causa della mancanza di una seria programmazione amministrativa, per come, per altro, ribadisco da anni.

Il Sindaco prenda finalmente atto della situazione e si dimetta, restituendo la parola ai reggini”.