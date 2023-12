Reggio Calabria: l’azienda Monardo dona ai poveri prelibati dolciumi per Natale

StrettoWeb

Anche quest’anno per le Sante feste di Natale l’azienda Monardo di Soriano Calabro (VV) ha donato ai poveri della Mensa Casa del pane di Reggio Calabria prelibati dolciumi. Un gesto di solidarietà e fraternità per sostenere i meno fortunati di noi ma anche, per ringraziare le donne e gli uomini che mettono al servizio del prossimo le loro competenze.

“Siamo grati ai fratelli Monardo e a tutti coloro che quotidianamente, aiutano i nostri splendidi volontari a garantire un pasto caldo ai fratelli e sorella bisognose – afferma frate Giovanni -. Ogni giorno, doniamo il nostro amore, comprensione, sostegno psicologico a chi ha perso la speranza e la forza di vivere. Solo l’amore può cambiare il mondo e i volontari sono l’esempio fisico di questo profondo sentimento “.

