Reggio Calabria, gli auguri di Natale del Bocale Calcio: un pensiero speciale agli operatori sanitari

“Il Bocale Calcio Admo che mi onoro di rappresentare nell’ambito del terzo settore della nostra città, in nome come per conto del Presidente Filippo Cogliardro come di tutto il Consiglio Direttivo, augura non solo al mondo pallonaro, ma anche al mondo delle associazioni ed alle istituzioni tutte i migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo”. Lo afferma in una nota il Dirigente Comparto Sociale e Relazioni Esterne Bocale Calcio Admo Avv. Pollifroni Filippo.

“In modo particolare vogliamo dire un grazie per tutti gli operatori della sanità reggina che si spendono per la nostra salute senza guardare limiti di orario. Perché insieme, siamo realtà che vivono insieme per fare in modo che la nostra città, come la nostra regione, guardi al futuro con maggiore ottimismo”.