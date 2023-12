Reggio Calabria, Auddino eletto membro del Coruc

StrettoWeb

Mario Auddino è stato recentemente eletto Rappresentante degli Studenti all’interno del CoRUC (Coordinamento delle Università Calabresi). Il Co.r.u.c., composto dal Presidente della Regione Calabria, dai tre rettori delle università calabresi e da tre rappresentanti degli studenti, ha un ruolo cruciale nel plasmare le politiche universitarie regionali. Questa inclusione degli studenti nei processi decisionali è una manifestazione tangibile dell’impegno per garantire una rappresentanza equa di tutte le parti interessate.

Auddino, già impegnato nel mondo della rappresentanza studentesca sia come presidente dell’associazione studentesca Ares che come membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha dichiarato la sua gratitudine nei confronti dei colleghi del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell’Università Mediterranea e Dante Alighieri. Nella dichiarazione, Auddino ha enfatizzato la necessità di collaborazione tra le università calabresi. Riconosce il ruolo cruciale della cooperazione interuniversitaria nel contribuire al miglioramento complessivo del mondo accademico calabrese. La sua visione si estende oltre i confini dell’Università Mediterranea, mirando a costruire un dialogo costruttivo con i rappresentanti delle altre istituzioni educative regionali. Auddino ha anche sottolineato la sua consapevolezza delle sfide che possono sorgere e ha chiarito che, sebbene i miracoli non siano possibili, la sua dedizione e la sua voglia di fare non mancheranno. Si impegna a continuare il lavoro dei suoi predecessori, con l’obiettivo costante di promuovere il bene degli studenti e contribuire al progresso dell’ambiente accademico calabrese.