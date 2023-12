Reggio Calabria, arriva il progetto “Stargate: un portale di confronto”

StrettoWeb

È rivolto ai giovani di un ambito territoriale particolarmente complesso e si propone di intervenire nell’area del disagio educativo, con l’intento di fornire loro strumenti utili per diventare risorsa positiva nell’Area Grecanica. “Stargate: un portale di confronto”, questo è il titolo del progetto, è frutto di una proficua sinergia tra Fondazione Cesvi e Cereso (Centro Reggino di Solidarietà), odv di Reggio Calabria, con il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo. La modalità di sostegno è strettamente connessa alla formula “Crowdfunding” su “For Funding”, la piattaforma di Intesa Sanpaolo per la raccolta fondi in favore di progetti solidali, che può essere fatta sotto forma di donazioni anche presso gli sportelli bancomat di tutta Italia.

Lanciata nelle scorse settimane, l’idea progettuale sarà presentata a Reggio Calabria città martedì 5 dicembre 2023, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria (inizio ore 10). I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le azioni previste a beneficio degli alunni di tutte le scuole secondarie, di primo e secondo grado, del territorio interessato, e verranno sensibilizzati alla donazione, partendo dall’importanza di sostenere iniziative a favore di realtà sociali, dedicate a bambini, adolescenti, famiglie e anziani, con focus specifico sulle situazioni di disagio maggiore. A presentazione ultimata è prevista la visita alla mostra “Millenovecentootto. Oggetti ritrovati. Memorie dal terremoto dello Stretto“, in programma dal 2 dicembre al 28 febbraio 2024 al Castello Aragonese.

Ulteriori eventi per la promozione di “Stargate: un portale di confronto” sono in fase di organizzazione. Il primo si svolgerà a Melito Porto Salvo il 12 dicembre; il secondo, invece, a Lazzaro di Motta San Giovanni, il 17 dicembre. Si prevede il coinvolgimento di scuole, associazioni, gruppi sportivi, atleti, parrocchie. Filosofia portante del progetto è spalancare una porta per connettersi a una nuova mondialità. Il percorso prevede l’apertura di un portale innovativo in un sistema territoriale cristallizzato in uno sviluppo “rallentato”.

L’obiettivo è fare emergere una nuova centralità dei luoghi di acquisizione, di produzione e di organizzazione di advanced knowledge e tra questi le scuole e gli enti locali occuperanno un posto primario. I percorsi di formazione specifici, formali e non formali, forniti da personale altamente qualificato a livello nazionale ed europeo, saranno in grado di corrispondere i risultati ai bisogni espressi dal contesto locale, fornendo ai giovani gli strumenti utili per diventare risorsa positiva e punto focale di crescita.

Stargate diventerà un luogo reale di scambio interculturale tra i giovani calabresi e altri pari età europei. All’interno del Parco della Mondialità di Reggio Calabria nascerà un vero e proprio portale culturale dinamico. Sarà punto di contatto e fucina culturale per i giovani del territorio che da protagonisti attivi saranno pronti a creare un vero e proprio circuito culturale e sociale in continuo confronto con i giovani europei. Il Parco della Mondialità diventerà centro di mobilità culturale europea: nuovo punto di accesso verso una Calabria in crescita.