Reggio Calabria, arriva il docufilm su Enrico Berlinguer

Il docufilm “Il mar dell’avvenir. C’era una volta Berlinguer” di Luigi Politano, con la regia di Vito Foderà, arriva anche a Reggio Calabria. Mercoledì 27 dicembre appuntamento alle 17.30 presso la sede del “Circolo ReggioSud” di via sbarre inferiori 84., per la presentazione e proiezione del documentario alla presenza dell’autore Luigi Politano.

In un percorso che va dal 1944 fino al 1973, il film alterna riprese, testimonianze e animazioni: gli anni di Berlinguer a Milano, i movimenti del ’68 e la Contestazione, la Primavera di Praga, il ruolo del giovane politico a fianco di grandi leader come Palmiro Togliatti prima e Luigi Longo poi, la sua visione democratica che diventerà antisovietica e il rapporto con l’URSS durante tutti gli anni Sessanta.

La proiezione è accompagnata dall’allestimento di una mostra interattiva itinerante, “Enrico semplicemente”, composta da 15 illustrazioni, di altrettanti artisti, che verrà esposta dalle 17.00 all’interno della sede del circolo.

L’ingresso a mostra e proiezione è gratuito fino a esaurimento posti. L’esposizione invece sarà visitabile per tutto il mese di dicembre. Si ringrazia l’autore per la disponibilità e l’attenzione rivolta a Reggio Calabria ed al nostro circolo in particolare.