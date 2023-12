Reggio Calabria, l’appello: “dedicare una via o una piazza a Rodolfo Chirico”

StrettoWeb

Elemento di spicco nella storia del teatro italiano del secondo Novecento, Rodolfo Chirico era uomo dalla nobiltà d’animo non comune e dalla grande cultura. Il letterato di Reggio Calabria è stato ricordato di recente da alcune associazioni culturali, nel decennale della scomparsa.

È già in essere una petizione, su iniziativa della giornalista Emilia Condarelli ed altri professionisti, artisti, intellettuali, per chiedere alle competenti Autorità d’intitolare al drammaturgo una strada, una piazza, comunque il ridotto del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Anche su Change.org è partita una petizione e si cercherà di raggiungere migliaia di persone per raggiungere l’obiettivo.