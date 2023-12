Reggio Calabria, analisi e confronto nel ricordo di Lelio Luttazzi

StrettoWeb

Si è svolta martedì 5 Dicembre la presentazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, del saggio “Lelio Luttazzi e la settima arte. Musicista, attore e regista” di Nadia Pastorcich. La gradita ospite del sodalizio culturale reggino, nata a Trieste, è giornalista, scrittrice e fotografa. La sua passione per la cultura l’ha portata a laurearsi in Scienze della Comunicazione e in Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dei Nuovi Media. Collabora con varie riviste e con il quotidiano Il Piccolo. Presenta libri, eventi ed è autrice di testi di spettacoli teatrali e di progetti video. Da diversi anni è accademica del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). Ha inoltre preso parte a giurie di concorsi letterari e artistici sia in Italia che all’estero. Come attrice ha partecipato al film “La legge degli spazi bianchi” di Mauro Caputo, tratto dall’omonimo racconto di Giorgio Pressburger e presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Ha pure collaborato al docufilm “No Borders-Flusso di coscienza”, sempre dello stesso regista. Nel 2022 è uscito il suo secondo libro “Passeggiata tra le stelle con Spiro Dalla Porta Xydias” (Luglio Editore) dedicato all’alpinista, regista teatrale e scrittore Spiro Dalla Porta Xydias che l’autrice ha avuto il piacere di conoscere.

Sfogliando idealmente le pagine del libro, esse ci accompagnano in un viaggio alla ricerca dell’anima cinematografica del grande maestro da tutti conosciuto come l’ estroso “re del swing”. Una passione poco indagata che l’autrice, dopo un fruttuoso lavoro di ricerca tra libri, archivi e biblioteche, ha messo a punto regalandoci alcuni aspetti inediti di Luttazzi quale brillante compositore di musiche per film, attore e regista. Abbiamo chiesto all’autrice di parlarci di questa sua prima avventura editoriale. Lelio Luttazzi ha vissuto immerso nella musica, soprattutto nel suo amato swing.

Dopo l’incontro fortuito con Ernesto Bonino, insieme a Teddy Reno è partito per Milano. Da lì in poi radio, teatro, cinema e televisione sono entrati a far parte del suo quotidiano, lasciando un segno nella storia culturale italiana del Novecento. Con “Studio Uno” e “Teatro 10” si è fatto conoscere sul piccolo schermo per l’eleganza e l’ironia. Al cinema invece ha scritto vari commenti musicali per importanti film che ancora oggi ricordiamo come “Totò, Peppino e la… malafemmina” di Mastrocinque, “Souvenir d’Itali” di Pietrangeli, “Venezia, la luna e tu” di Risi, “Risate di gioia” di Monicelli. Non solo musicista e compositore, ma anche attore ne “L’avventura” di Antonioni, “L’ombrellone” di Risi e altre pellicole. Il libro “Lelio Luttazzi e la settima arte. Musicista, attore e regista”, a firma di Nadia Pastorcich, vuole ricordare un grande artista che ha dato un importante contributo anche al mondo del cinema.

Per il cinema invece ha scritto vari commenti musicali per importanti film che ancora oggi ricordiamo come “Totò, Peppino e la… malafemmina” di Mastrocinque, “Souvenir d’Italie” di Pietrangeli, “Venezia, la luna e tu” di Risi, “Risate di gioia” di Monicelli. Non solo musicista e compositore, ma anche attore ne “L’avventura” di Antonioni, “L’ombrellone” di Risi e altre pellicole. Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Sandra Milo, Monica Vitti, sono alcuni dei personaggi con i quali ha condiviso diversi set cinematografici. «Il libro è strutturato in tre parti, prosegue l’autrice – racconta la vita del Maestro, l’atmosfera che si respirava negli anni d’oro della settima arte in Italia e il prezioso contributo lasciato dalla Titanus, per poi ripercorrere i film musicati da Luttazzi, tracciando i profili di chi ne ha preso parte, ponendo particolare attenzione alla capacità descrittiva di una determinata musica in relazione ad una scena o a un personaggio”.

È stato un lavoro di ricerca, tra libri, archivi e biblioteche come la Luigi Chiarini di Roma e la Stelio Crise di Trieste dove c’è lo spazio permanente Studio Luttazzi, dedicato al Maestro. Fondamentali sono state anche diverse interviste raccolte negli anni. Gianni Morandi ha poi aggiunto la sua testimonianza, raccontando la sua esperienza con Luttazzi sul set del film “Mi vedrai tornare” e la sua partecipazione al varietà della Rai “Studio Uno”, presentato dal Maestro. Queste alcune delle cifre che sono emerse nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 5 dicembre.