Reggio Calabria, allo Spazio Open la presentazione del libro “Ottomani nello Stretto”

Vinicio Leonetti, Aldo Mantineo, Davide Marchetta, Marcello Mento, sono quattro ex cronisti della Gazzetta del Sud, che hanno lavorato nelle redazioni di Sicilia e Calabria, sono gli autori di “Ottomani sullo Stretto”, edito da Città del Sole Edizioni, una raccolta di otto racconti, tra realtà e fantasia, scritti tutti sulle sponde dello Stretto, dove “nulla è come sembra”, che è, non a caso, il sottotitolo del libro.

“I taccuini dei cronisti attempati sono di carta, piccoli e scritti a mano. Le notizie che contengono non vengono scaricate tutte per diventare articoli sui giornali. Quel che resta, gli avanzi, non viene considerato meritevole di entrare nel pezzo da pubblicare; ma a volte quelle cose inappropriate entrano nella memoria del giornalista e restano archiviate per decenni nelle ram di tanti operai della parola”

Il libro sarà presentato questa sera, alla presenza degli autori, alle ore 20.00, presso la libreria Spazio Open Libreria- Via dei Filippini 25.