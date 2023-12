Reggio Calabria, al teatro San Bruno lo spettacolo “Una famiglia intera di Pinocchi”

StrettoWeb

Ancora tanti eventi per l’Allegria Festival che, giunto alla sua seconda edizione, accompagneranno le festività natalizie delle periferie reggine nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” del Comune di Reggio Calabria – finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della “Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”. Il Festival, partito lo scorso 18 novembre, è prodotto ed ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”, e mira a promuovere i diversi generi dello spettacolo dal vivo attraverso iniziative che coinvolgono artisti locali e nazionali attivando processi di partecipazione attiva della comunità locale ed in particolare giovani e bambini protagonisti della programmazione.

Gli appuntamenti per la settimana del Santo Natale prevedono spettacoli teatrali dedicati a famiglie e bambini. Venerdì 22 dicembre alle ore 17 a San Giorgio Extra, nel salone parrocchiale con ingresso gratuito, si svolgerà lo spettacolo teatrale per bambini dai 6 anni in su, “Piccole paure per tutte le età” a cura della compagnia teatrale Spazio Teatro.

Sabato 23 dicembre alle ore 21 (ingresso a pagamento) al teatro San Bruno, a San Brunello, lo spettacolo teatrale “Una famiglia intera di Pinocchi” della compagnia teatrale “Isola di confine” con gli attori: Valerio Apice, Giulia Castellani, Carlo Apice, Claudio Apice.

La storia di Pinocchio racconta la crescita e la scoperta del mondo, da parte dei figli e dei genitori. Lo spettacolo intreccia il testo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi con “La Filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, dando vita ad una performance variegata, i cui gli attori interpretano diversi personaggi, supportati dalla musica dal vivo e da simpatici burattini. La storia di Pinocchio affronta inoltre le dinamiche di una famiglia d’arte: la performance è nata durante i mesi di lockdown, in cui gli attori Valerio Apice e Giulia Castellani hanno coinvolto i propri figli nella messa in scena e interpretazione di un classico della letteratura per l’infanzia. Raccontare storie si rivela un importante sostegno alla genitorialità sulla base delle relazioni affettive all’interno della famiglia.

Il 29 dicembre alle ore 17 poi, ritorna nel quartiere di Sbarre – viale Calabria, la mongolfiera “Steampunk” con il suo pilota. Un simpatico Photo booth dove realizzare originali foto natalizie e per i più giovani indossare per una volta i panni di Babbo Natale e aiutarlo a distribuire i doni attraverso l’esperienza della realtà virtuale grazie ai visori meta quest2.

Inoltre, alle ore 15 presso la sala Allegra Tribù di Gebbione, sarà possibile partecipare ai laboratori creativi gratuiti per bambini (dai 5 anni) “Scopri la città” con attività teatrali, giochi e divertimento in collaborazione con l’associazione Fantasy Moments.

Per scoprire il programma del festival – prenotazioni e biglietti degli eventi è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – www. liveticket.it/calabriadietrolequinte o le pagine instagram e facebook @calabriadietrolequinte.