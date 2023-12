Reggio Calabria, ad Ortì la 1ª edizione del “Presepe Vivente Medioevale”

StrettoWeb

La Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Ortì insieme al Parroco Don Giovanni Zappalà, vi invitano alla prima edizione del “Presepe Vivente Medioevale” che si terrà giorno 26 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024 a Ortì dalle ore 16:30 alle 21:00. L’ evento, in collaborazione con la sartoria “Stile d’epoca” di Giuseppe Emilio Bruzzese, direttore artistico dell’ evento, sarà un’ ulteriore occasione per ricordare l’ 800° anniversario della realizzazione del primo presepe, ideato e realizzato da Francesco D’ Assisi a Greccio, la cui profonda fede lo portò a rappresentare la nascita del Salvatore.

L’ antico borgo di Ortì si trasformerà in un suggestivo scenario medioevale, grazie alla presenza di artigiani, pastori, giullari, musicanti, mangiafuoco, falconieri e popolani che ricreeranno la magia di un tempo. I costumi dei personaggi della nobiltà Medioevale, saranno impreziositi grazie ai gioielli di “Gerardo Sacco”, noto Orafo, il cui stile si fonde con la tradizione mediterranea. Inoltre, si potranno degustare prodotti tipici del tempo e osservare oggetti di artigianato a tema. Pertanto, vi aspettiamo per poter rivivere insieme la magia della natività a Ortì con il “Presepe Vivente Medioevale”.